Семейный кроссворд разгадали читатели библиотеки на Весенней улице

В субботу, 7 июля, в библиотеке № 47 на Весенней улице состоялась познавательная программа «Счастливы вместе». Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

— В этот день наши читатели разгадали семейный кроссворд. Также гости построили из «кирпичиков семейного счастья» дом своей мечты, в котором каждому человеку будет тепло и уютно. «Кирпичиками» служили кубики с обозначениями качеств, необходимых для создания счастливой семьи, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)