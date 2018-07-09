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Семейный кроссворд разгадали читатели библиотеки на Весенней улице
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Семейный кроссворд разгадали читатели библиотеки на Весенней улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В субботу, 7 июля, в библиотеке № 47 на Весенней улице состоялась познавательная программа «Счастливы вместе». Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
— В этот день наши читатели разгадали семейный кроссворд. Также гости построили из «кирпичиков семейного счастья» дом своей мечты, в котором каждому человеку будет тепло и уютно. «Кирпичиками» служили кубики с обозначениями качеств, необходимых для создания счастливой семьи, — рассказали в библиотеке.
Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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