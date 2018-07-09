Библиотека №192 ищет «Тихий Дон» и другие книги 

Необычное объявление появилось на страничке этой библиотеки «ВКонтакте». В нём говорится, что наш бутовский «книжкин дом» примет в дар несколько книг. Какие же книги нужны библиотеке?
Вот список книг, в которых библиотека очень нуждается:
— Михаил Шолохов, «Тихий Дон»; — Лев Толстой, «Война и мир»; — Иван Гончаров, «Обломов»; — Александр Грибоедов, «Горе от ума»; — Виктор Астафьев, «Фотография, на которой меня нет»; — Николай Носов, «Незнайка на Луне» (с цветными иллюстрациями); — Александр Волков, «Волшебник изумрудного города» и другие произведения этой серии (с цветными иллюстрациями).
Библиотека №192 с радостью примет в дар и другие произведения классической взрослой и детской литературы.
Для возможных дарителей и для всех желающих помочь напомним адрес библиотеки №192: улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2.
Телефон библиотеки:
8-495-711-80-45