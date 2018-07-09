Библиотека №192 ищет «Тихий Дон» и другие книги

Необычное объявление появилось на страничке этой библиотеки «ВКонтакте». В нём говорится, что наш бутовский «книжкин дом» примет в дар несколько книг. Какие же книги нужны библиотеке?

Вот список книг, в которых библиотека очень нуждается:

Библиотека №192 с радостью примет в дар и другие произведения классической взрослой и детской литературы.

Для возможных дарителей и для всех желающих помочь напомним адрес библиотеки №192: улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2.

Телефон библиотеки:

8-495-711-80-45