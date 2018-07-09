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Творчество Владимира Сутеева вспомнили в Некрасовке
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Творчество Владимира Сутеева вспомнили в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В четверг, 5 июля, в библиотеке № 117 района Некрасовка состоялась интерактивная игротека «Добрый сказочник», приуроченная к 110-летию со дня рождения Владимира Сутеева. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе ЮВАО.
— Прекрасные книги и рисунки Владимира Сутеева знакомы всем с раннего детства. Слайдовая презентация помогла всем гостям узнать о писателе, увидеть его портрет, вспомнить все забавные книги для дошкольников, — пояснили в библиотеке.
Красочные, мудрые и поучительные мультфильмы заворожили детей и даже взрослых. (вт)
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