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Для новокосинцев исполнили песни о любви
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Для новокосинцев исполнили песни о любви 

Управа района Новокосино 10 июля 2018
В филиале «Новокосино» ГБУ ТЦСО «Вешняки» отметили День семьи, любви и верности прекрасным концертом. Он прошёл 6 июля на спортивной площадке по адресу: ул. Новокосинская, д.13 к 1. Мероприятие было организовано благодаря депутатам Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
Ветреная погода не помешала новокосинцам с удовольствием послушать русские народные песни в исполнении талантливой певицы Людмилы Загарских и музыканта-виртуоза Константина Марьинского. Этот творческий дуэт полюбился жителям нашего района с первого своего выступления в гостиной ТЦСО. Публика по достоинству оценила профессионализм, искренность и артистизм этих музыкантов. Кстати, концерт на спортивной площадке привлек внимание Валерия Исляйкина, жителя Новокосино и актера Московского театра оперетты, как раз проходившего мимо. Артист решил присоединиться и тоже порадовать новокосинцев исполнением попурри из известных советских песен. В результате зрители получили второе отделение концерта, а в конце певца наградили бурными аплодисментами. А в финале праздника выступили новокосинцы-участники программы «Московское долголетие», посещающие занятия по гимнастике.
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