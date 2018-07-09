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Более 53 тыс. человек посетили музей-заповедник «Царицыно» в День семьи, любви и верности
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Более 53 тыс. человек посетили музей-заповедник «Царицыно» в День семьи, любви и верности 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 53 тыс. человек посетили мероприятия, которые прошли в музее-заповеднике «Царицыно» в День семьи, любви и верности 8 июля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
«По данным организаторов, на праздник пришли 53,5 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в мероприятии приняли участие более 3 тыс. многодетных семей.
Ранее сообщалось, что парк музея-заповедника «Царицыно» был выбран главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности в Москве. Гостей ожидала концертная программа, представление всадников кремлевской школы верховой езды, а также награждение семейных пар, которые прожили в браке более 25 лет.
С 2008 г. в России 8 июля ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.
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