Более 53 тыс. человек посетили музей-заповедник «Царицыно» в День семьи, любви и верности

Более 53 тыс. человек посетили мероприятия, которые прошли в музее-заповеднике «Царицыно» в День семьи, любви и верности 8 июля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«По данным организаторов, на праздник пришли 53,5 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в мероприятии приняли участие более 3 тыс. многодетных семей.

Ранее сообщалось, что парк музея-заповедника «Царицыно» был выбран главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности в Москве . Гостей ожидала концертная программа, представление всадников кремлевской школы верховой езды, а также награждение семейных пар, которые прожили в браке более 25 лет.