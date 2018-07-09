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Строительство набережной в парке «Пехорка» в Балашихе завершат 20 июля
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Строительство набережной в парке «Пехорка» в Балашихе завершат 20 июля 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила директор Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.
В рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка» в Балашихе планируется обустроить набережную длинной около 300 метров вдоль реки Пехорки, которая будет представлять собой настил из лиственницы на сваях.
«Строительство набережной мы уже закончили на 80%. 20 июля планируем работы завершить. Сейчас в работах задействованы 60 человек», — сказала Александра Медведева.
Она добавила, что рабочие приступили к обустройству смотровой площадки. Они укрепили берег габионами — сетчатыми ящиками из металлической проволоки, которые заполняются камнем или щебнем, а также приступили к монтажу каркаса большого лежака на 150 мест.
«Рядом со смотровой площадкой мы заканчиваем строительство трех спортивных зон — для баскетбола, волейбола и настольного тенниса, а также для воркаута. К концу недели уже сможем открыть эти три большие спортивные площадки», — сказала Александра Медведева.
Реконструкция парка «Пехорка» в Балашихе началась в 2017 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки Подмосковья».
Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
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