Строительство набережной в парке «Пехорка» в Балашихе завершат 20 июля

Об этом сообщила директор Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

В рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка» в Балашихе планируется обустроить набережную длинной около 300 метров вдоль реки Пехорки, которая будет представлять собой настил из лиственницы на сваях.

«Строительство набережной мы уже закончили на 80%. 20 июля планируем работы завершить. Сейчас в работах задействованы 60 человек», — сказала Александра Медведева.

Она добавила, что рабочие приступили к обустройству смотровой площадки. Они укрепили берег габионами — сетчатыми ящиками из металлической проволоки, которые заполняются камнем или щебнем, а также приступили к монтажу каркаса большого лежака на 150 мест.

«Рядом со смотровой площадкой мы заканчиваем строительство трех спортивных зон — для баскетбола, волейбола и настольного тенниса, а также для воркаута. К концу недели уже сможем открыть эти три большие спортивные площадки», — сказала Александра Медведева.