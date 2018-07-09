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Ямальские молодые семьи поборются за гранты в Ярославской области
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Ямальские молодые семьи поборются за гранты в Ярославской области 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 9 июля, в Ярославской области начал работу Всероссийский форум молодых семей. Мероприятие объединяет более 400 участников — молодые семейные пары с детьми. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.
В форуме участвуют 170 семей, представляющих порядка 60 регионов России, в том числе и Ямал. Семья Бижко с ребенком, супруги Лыскова Ирина и Куликов Дмитрий с детьми уже приехали на форум. В списках участников также семьи Закутаускас, Рочевых и Крыловых. Лучшие социально значимые инициативы молодых людей, направленные на развитие клубного семейного движения, будут рекомендованы к получению грантовой поддержки на их реализацию.
На форуме пройдут встречи с почетными гостями, круглые столы, проектные сессии, нетворкинг-сессии, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской психологии. Важная тема форума — как пройти путь от объединения единомышленников до решения социально значимых задач или от семейного клуба до НКО. Особое внимание также будет уделено теме семейного волонтерства.
В рамках форума пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где участники смогут представить свои социально значимые инициативы по развитию клубного семейного движения и оказанию общественно полезных услуг населению в статусе НКО. А также по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, раскрытию творческого потенциала молодых пар, вовлечению семейных сообществ в жизнь региона, города, поселения. Кроме того, по популяризации семейных ценностей среди молодежи и развитию семейного наставничества.
Традиционно важной частью мероприятия является совместная программа для родителей с детьми, мастер-классы по народному прикладному творчеству и фестиваль клубов молодых семей. Форум завершится 14 июля.
Отметим, Всероссийский форум молодых семей проводится с 2015 года. Ранее форум принимали Ростов-на-Дону, Костромская и Ивановские области. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи в партнерстве с правительством Ярославской области. Мероприятие проходит при поддержке аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, национальной родительской ассоциации, ассоциации организаций по защите семьи.
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