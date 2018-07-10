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Выставка к юбилею Валентина Пикуля открылась в библиотеке № 95
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Выставка к юбилею Валентина Пикуля открылась в библиотеке № 95 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Ярославский вестник
Выставка книг популярного романиста приурочена к девяностолетнему юбилею их автора.
Книжная выставка произведений Валентина Пикуля открылась в библиотеке на Полимерной улице. Валентин Пикуль — один из самых издаваемых авторов советской эпохи. Общий тираж всех его книг на данный момент превысил двадцать миллионов экземпляров. Исторические романы Пикуля были настолько популярны, что считались дефицитом, и достать эти книги в советское время было невероятно сложно.
Валентин Пикуль — выпускник знаменитой школы юнг Северного флота, располагавшейся в годы войны на Соловецких островах. Не удивительно, что значительное место в творчестве писателя занимает военно-морская тематика. В экспозиции, подготовленной библиотекой для своих читателей, представлены самые популярные романы Пикуля: «Фаворит», «Моонзунд», «Каторга», «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Реквием каравану RQ-17» и другие.
«Мы приглашаем всех москвичей к нам в библиотеку, чтобы поближе познакомиться с творчеством талантливого романиста. Молодёжь получит возможность впервые познакомиться с его творчеством, а кто-то, возможно, откроет для себя этого писателя заново», — рассказала заведующая библиотекой Людмила Новикова.
Адрес библиотеки № 95: улица Полимерная, дом 7.
Телефон: 8 (495) 301-35-14.
Фото предоставлено библиотекой № 95.
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