Выставка к юбилею Валентина Пикуля открылась в библиотеке № 95

Выставка книг популярного романиста приурочена к девяностолетнему юбилею их автора.

Книжная выставка произведений Валентина Пикуля открылась в библиотеке на Полимерной улице. Валентин Пикуль — один из самых издаваемых авторов советской эпохи. Общий тираж всех его книг на данный момент превысил двадцать миллионов экземпляров. Исторические романы Пикуля были настолько популярны, что считались дефицитом, и достать эти книги в советское время было невероятно сложно.

Валентин Пикуль — выпускник знаменитой школы юнг Северного флота, располагавшейся в годы войны на Соловецких островах. Не удивительно, что значительное место в творчестве писателя занимает военно-морская тематика. В экспозиции, подготовленной библиотекой для своих читателей, представлены самые популярные романы Пикуля: «Фаворит», «Моонзунд», «Каторга», «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Реквием каравану RQ-17» и другие.

«Мы приглашаем всех москвичей к нам в библиотеку, чтобы поближе познакомиться с творчеством талантливого романиста. Молодёжь получит возможность впервые познакомиться с его творчеством, а кто-то, возможно, откроет для себя этого писателя заново», — рассказала заведующая библиотекой Людмила Новикова

Адрес библиотеки № 95: улица Полимерная, дом 7.

Телефон: 8 (495) 301-35-14.

Фото предоставлено библиотекой № 95.