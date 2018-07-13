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Подборку книг Валентина Пикуля представили в библиотеке на Волочаевской
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Подборку книг Валентина Пикуля представили в библиотеке на Волочаевской 

Управа района Лефортово 13 июля 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Александра Грина собрали подборку книг автора исторических романов Валентина Пикуля. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Руководитель отдела взрослого абонемента Ирина Зайцева уже подобрала книги одного из самых известных авторов популярных исторических романов 70-х — 80-х годов прошлого века, искать не придется. Она готова к любым дискуссиям с читателями, — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (еп)
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