Спорткомплекс для инвалидов за 267 млн рублей появится в Ростове

Конкурс на поиск подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Правительство Ростовской области разыгрывает контракт на сумму в 267 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

За столь солидную сумму подрядчик будет обязан построить центр адаптивного спорта на участке на ул. Вятской, 41-43. Площадь участка составляет 5,6 тыс. кв.м. Справиться нужно за год, до 31 августа 2019 года. Адаптивный спорт (спорт инвалидов) является разновидностью адаптивной физической культуры. Его цель — реализация способностей человека и сравнение их со способностями других людей, имеющих аналогичные проблемы в развитии. Адаптивный спорт ориентирован на соревнование, на достижение максимальных результатов. То есть ключевой является установка на рекорд — это и есть главное отличие адаптивного спорта от всех остальных видов адаптивной физкультуры. Необходимым условием при занятиях адаптивным спортом является правильная классификация спортсменов по способностям, стремление к максимальному уравниванию шансов на победу. Такое распределение осуществляется по двум направлениям — медицинскому, где основным критерием является степень имеющегося поражения функций, и по спортивно-функциональному, где учитывается специфика двигательной активности в каждом конкретном виде спорта.