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В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили День семьи
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской отметили День семьи 

Управа Рязанского района 1 час назад
День семьи, любви и верности отпраздновали в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— В библиотеке прошло литературно-игровое мероприятие «Семья — это счастье, любовь и удача», посвященное Дню семьи. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Дети узнали об истории праздника, который имеет религиозные корни, но отмечать его начали лишь в 2008 году. Ребята сделали подарок к празднику своими руками из ниток и бумаги, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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