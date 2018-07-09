Новые книги появились в библиотеке на Краснодарской

Новые издания завезли в библиотеку №130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Среди новых изданий — книга «Как устроен человек: энциклопедия для малышей в сказках» Елены Ульяновой , «Энциклопедия заблуждений» Екатерины Маницкой, а также «Энциклопедия механизмов, или Как устроено все вокруг» Валерия Клюка, — добавил сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека №130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)