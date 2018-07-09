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Новые книги появились в библиотеке на Краснодарской
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Новые книги появились в библиотеке на Краснодарской 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
Новые издания завезли в библиотеку №130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Среди новых изданий — книга «Как устроен человек: энциклопедия для малышей в сказках» Елены Ульяновой, «Энциклопедия заблуждений» Екатерины Маницкой, а также «Энциклопедия механизмов, или Как устроено все вокруг» Валерия Клюка, — добавил сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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