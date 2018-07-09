Самой счастливой в Костроме стала семья Уханевых

В минувшую субботу центр Костромы у фонтана наполнился людьми. Здесь проходил фестиваль молодых семей. Организаторам праздника, молодежному комплексу «Пале», удалось создать очень теплую и позитивную атмосферу. На сцене выступали творческие коллективы нашего города: пели, танцевали, дефилировали, показывали спектакли. А каждый пришедший на праздник мог выбрать развлечение себе по душе. Практически все занятия были бесплатны. Можно было поучаствовать в творческих, съедобных, рукодельных мастер-классах.

Главный портал Костромы K1NEWS.RU в этот день наградил участников фотоконкурса «Моя счастливая семья».

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8 семей, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, получили подарки от партнеров проекта. Чайные наборы от компании «Мадео», сертификаты в кафе «Вилки Нет», продуктовые наборы от «Мясного гурмана», билеты в Контактный зоопарк и музей сыра.

А главный приз, сертификат на уникальный квест «Бойся темноты» от компании КВЕСТ44, выиграла семья Уханевых.

Михаил и Юлия создали семью 8 лет назад, 23 октября 2010 года. У них растет прекрасный сынишка Иван.

Супруги поделились с нашей редакцией секретом своего счастья:

В нашей семье царит взаимопонимание. Главное — это слышать друг друга. Не слушать, а именно слышать. Очень важно понимать, что говорит другой человек. И тогда у вас все будет хорошо.