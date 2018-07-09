До окончания чемпионата мира по футболу в Самаре проходит акция «Не уезжай из Самары! Без книги!»

Суть акции «Не уезжай из Самары ! Без книги!» — подарить гостям-болельщикам в качестве сувенира книги на русском языке и фирменные закладки библиотеки.

Гости чемпионата получают книги на русском языке с тремя посылами: «Это ваша первая книга на русском языке!» «Учите русский язык!» «Из Самары с любовью!» Затем участников фотографируют и они на русском языке произносят поздравления библиотеке с днем рождения (ей исполняется 45 лет).

Мероприятие продлится до окончания чемпионата на фан-зоне в Самаре на площади Куйбышева.