«Остров семейных сокровищ» — программа с таким названием прошла в библиотеке № 171

В честь замечательного российского праздника — Дня семьи, любви и верности в библиотеке состоялась развлекательная программа «Остров семейных сокровищ». Об этом рассказывается на сайте заведения.

На мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, пришли ребята из летнего оздоровительного лагеря при ТЦСО «Ясенево». Гостей праздника ждал рассказ библиотекаря об обычаях и традициях русской семьи, легенда о святых — супругах Петре и Февронии муромских, о символе праздника — ромашке. Дети с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали пословицы, отвечали на вопросы викторины «Сказочная семья», весело и шумно участвовали в увлекательных конкурсах и играх: «Танцы Золушки», «Когда мамы нет дома», «Маленькие поварята», «Настоящая принцесса». Все мальчишки и девчонки получили призы.