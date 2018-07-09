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«Остров семейных сокровищ» — программа с таким названием прошла в библиотеке № 171
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«Остров семейных сокровищ» — программа с таким названием прошла в библиотеке № 171 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В честь замечательного российского праздника — Дня семьи, любви и верности в библиотеке состоялась развлекательная программа «Остров семейных сокровищ». Об этом рассказывается на сайте заведения.
На мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, пришли ребята из летнего оздоровительного лагеря при ТЦСО «Ясенево». Гостей праздника ждал рассказ библиотекаря об обычаях и традициях русской семьи, легенда о святых — супругах Петре и Февронии муромских, о символе праздника — ромашке. Дети с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали пословицы, отвечали на вопросы викторины «Сказочная семья», весело и шумно участвовали в увлекательных конкурсах и играх: «Танцы Золушки», «Когда мамы нет дома», «Маленькие поварята», «Настоящая принцесса». Все мальчишки и девчонки получили призы.
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