Уральский филиал ФСК ЕЭС отметил День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник, посвященный укреплению семейных традиций и брака. Сотрудники Управления уральского филиала ПАО «ФСК ЕЭС» решили встретить его не традиционно, а под девизом «Спорт — это радость и жизнь!», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Энергетики вместе с семьями прокатились на спортивных и прогулочных велосипедах по Екатеринбургу и его пригороду — вдоль озера Шарташ. Участники велопробега сплели ромашковые венки и пустили их по воде, так как этот цветок много лет является символом праздника. Новая традиция настолько понравилась сотрудникам МЭС Урала, что они договорились поддерживать ее и впредь.

Стоит отметить, что многие из присутствовавших на велопрогулке повстречали свою половину среди коллег, на работе. В семьях энергетиков, в большинстве случаев, по двое и даже трое детей.