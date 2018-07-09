Библиотека №163 откроет летний читальный зал

Летний читальный зал «Лето с книгой» откроется в районной библиотеке №163 в среду, 11 июля.

По мнению организаторов, целью подобных встреч является развитие интереса к книгам и чтению, а также популяризация библиотек среди населения. Посетить читальню могут как взрослые, так и дети.

Благодаря такому мероприятию, все желающие смогут познакомиться с книжными новинками, записаться в кружки и клубы при библиотеке.

Кроме того, посетители примут участие в буккроссинге. Буккроссинг — это хобби или общественное движение, благодаря которому любой желающий может оставить прочитанную книгу, чтобы бесплатно забрать новую. Акция обычно проводится в определенных точках, специализированных под это. Это могут быть стол, шкаф или полка с указанием непосредственного плана действий в кафе или библиотеке. Человек, который забирает книгу, должен будет оставить свою. Благодаря буккроссингу появляется прекрасная возможность бесплатно открыть для себя много увлекательных книг, уютных мест и познакомиться с интересными людьми.

«Лето с книгой» проводится каждый вторник лета. Подробности, относящиеся к летнему читальному залу, можно узнать на сайте библиотеки.