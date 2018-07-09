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Рита Дакота откровенно рассказала о своей семье
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Рита Дакота откровенно рассказала о своей семье 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Рита Дакота поздравила подписчиков с Днем Любви, Семьи и Верности и заметила, что в современном мире ценности поменялись настолько, что поздравить с важным днем ей практически некого из своего окружения.
Девушка откровенно сказала, что многие из ее знакомых несмотря на то, что находятся в отношениях, не могут называться «семьей». Дакота каждый раз удивляется, когда в интервью ей задаю вопрос о том, зачем она завела семью так рано и для чего ей нужно было венчание.
Певица считает, что люди, которые хотят создать семью, должны поклясться быть вместе перед Богом, в противном случае в семье нет смысла. Дакота уверена, что «свой человек» станет лучшим другом, напарником в бизнесе, тусовщиком. Однако, теперь на слово «свобода» девушка смотрит по-другому. Если раньше ей не нужно было отчитываться о том, где и с кем она, то теперь с мужем принимает взвешенные решения перестраивать жизнь так, как будет удобно всем.
"Семья это быть рядом и отчаянно любить, когда пи*дец", — рассказала Дакота, призналась в очередной раз в любви к Владу Соколовскому и отметила, что именно в семье человек находит истинное счастье.
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