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Настоящие «Звуки лета» звучали в Обручевском районе
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Настоящие «Звуки лета» звучали в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В День семьи, любви и верности праздничный вечер в парке «Усадьба Воронцово» начался с настройки на правильную частоту.
На открытом занятии по цигун гости парка сбалансировали свой дыхательный ритм и обрели гармонию с природой. После этого, удобно расположившись на мягких креслах, рассыпанных по всей поляне, собравшиеся восторженными аплодисментами встретили ВИА «Чеснокъ». Их душевное исполнение всеми любимых песен не оставило никого равнодушным, зрители пели и танцевали на протяжении всего концерта.
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