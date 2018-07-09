Настоящие «Звуки лета» звучали в Обручевском районе

В День семьи, любви и верности праздничный вечер в парке «Усадьба Воронцово» начался с настройки на правильную частоту.

На открытом занятии по цигун гости парка сбалансировали свой дыхательный ритм и обрели гармонию с природой. После этого, удобно расположившись на мягких креслах, рассыпанных по всей поляне, собравшиеся восторженными аплодисментами встретили ВИА «Чеснокъ». Их душевное исполнение всеми любимых песен не оставило никого равнодушным, зрители пели и танцевали на протяжении всего концерта.