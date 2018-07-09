Пять футбольных центров построят в Петербурге, базы ЧМ передадут районным учреждениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 июля. / ТАСС /. Пять спортивных центров для занятий футболом будут построены в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета и инвесторов в ближайшие годы, а уже созданные к чемпионату мира тренировочные базы будут переданы районным спортивным учреждениям, включая школы олимпийского резерва. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью председателя комитета по физической культуре и спорту города Павла Белова

"Адресной инвестиционной программой предусмотрено строительство спортивной школы в Красносельском районе на проспекте Ветеранов за счет средств бюджета. После завершения строительства данной спортивной школы в ее структуре планируется открыть отделение футбола", — следует из ответа. Сроки реализации проекта и размер финансирования не уточняется.

По данным комитета, за счет привлеченных средств инвесторов также планируется строительство четырех спортивных объектов, связанных с развитием детского футбола. Три из них появятся в Приморском районе, где последние годы идет активная жилищная застройка, и один — во Фрунзенском районе. Три тренировочные базы в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах, созданные к чемпионату мира, согласно утвержденной Министерством спорта РФ концепции использования наследия чемпионата уже переданы в пользование государственным центрам физической культуры и спорта, включая спортивные школы олимпийского резерва. Там смогут заниматься спортом дети и взрослые.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга насчитывается 7 тысяч 203 физкультурно-оздоровительных сооружения. Среди них 8 стадионов с трибунами на более 1,5 тысяч мест, 78 полноразмерных футбольных полей с трибунами и без них и три крытых футбольных манежа. Кроме того, во всех районах оборудованы свыше 600 пришкольных спортивных площадок, в состав которых входит футбольное поле с искусственным покрытием нестандартных размеров.

По данным городских властей, по итогам 2017 года систематически занимаются физической культурой и спортом 1,9 млн петербуржцев — это 39,6% населения от 3 до 79 лет. К 2020 году город поставил задачу создать условия для регулярных занятий физической культурой и спортом для 43,6% населения, а к 2030-му — для 50% жителей.