В Воронцовском парке состоялись семейные состязания

Необычный туристический фестиваль прошел на Юго-Западе Москвы — на большой поляне парка «Усадьба Воронцово» соревновались семейные команды.

Специалисты окружного центра физической культуры и спорта подготовили для участников непростые испытания, успешно пройти которые можно было только при условии тесного взаимодействия родителей и детей. На этапах нужно было организовать переправу, спасти оказавшихся в непростом положении условных «горе-туристов», преодолеть дистанцию на «сухопутных каяках», построить убежище, и сотворить еще немало маленьких подвигов.

При этом многие испытания требовали не только умения и сноровки, но и детского воображения — поэтому расслабиться не удалось ни взрослым, ни детям. Пройти дистанцию вызвались семьи из всех районов округа, а после состязаний и больших, и маленьких спортсменов ждали веселые игры и памятные призы.