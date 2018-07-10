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В Воронцовском парке состоялись семейные состязания
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В Воронцовском парке состоялись семейные состязания 

Твоя Газета 10 июля 2018
Фото: Твоя Газета
Необычный туристический фестиваль прошел на Юго-Западе Москвы — на большой поляне парка «Усадьба Воронцово» соревновались семейные команды.
Специалисты окружного центра физической культуры и спорта подготовили для участников непростые испытания, успешно пройти которые можно было только при условии тесного взаимодействия родителей и детей. На этапах нужно было организовать переправу, спасти оказавшихся в непростом положении условных «горе-туристов», преодолеть дистанцию на «сухопутных каяках», построить убежище, и сотворить еще немало маленьких подвигов.
При этом многие испытания требовали не только умения и сноровки, но и детского воображения — поэтому расслабиться не удалось ни взрослым, ни детям. Пройти дистанцию вызвались семьи из всех районов округа, а после состязаний и больших, и маленьких спортсменов ждали веселые игры и памятные призы.
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