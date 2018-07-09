«Атлантовцы» победили в спортивном семейном празднике

В эти выходные в честь Дня семьи, любви и верности в Воронцовском парке прошел окружной спортивный семейный фестиваль. Район Ясенево представляли две семейные команды. Семьи Ержаковых и Акасовых из центра спорта и досуга «Атлант» соревновались в ловкости и командной слаженности в трёх этапах соревнования. Болельщики поддерживали ясеневцев от души — кричали, топали ногами, хлопали в ладоши. В итоге

дети и родители Ержаковы в упорной борьбе завоевали третье место в своей возрастной категории. А семья Акасовых стала чемпионами в своей. Гордимся нашими участниками и поздравляем победителей и призёров!