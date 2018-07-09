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Татьяна Навка, Анжелика Варум, Елена Темникова и другие звезды поздравили всех с днем семьи, любви и верности
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Татьяна Навка, Анжелика Варум, Елена Темникова и другие звезды поздравили всех с днем семьи, любви и верности 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
8 июля в России отмечается день семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Татьяна Навка, Анжелика Варум, Елена Темникова и другие звезды поздравили всех с днем семьи, любви и верностиМногие из звезд отметили праздник, поздравили своих поклонников и поделились семейными фотографиями. Татьяна Навка и Дмитрий Песков Татьяна Навка разместила у себя в Инстаграме черно-белую фотографию, которая точно передает радость и счастье семьи. Татьяна поздравила всех с праздником и пожелала всем простого семейного счастья!
Александр Овечкин и Анастасия Шубская В прошлом году, в этот день, Анастасия Шубская и Александр Овечкин сыграли свадьбу. Их фанаты до сих пор не перестают размещать фотографии с того знаменательного дня. Так и в день семьи, любви и верности, пожелав всем гармонии и взаимопонимания, разместили их фотографии. К слову, пара ждет первенца, Анастасия Шубская беременна.
Нюша и Игорь Сивов
Нюша поделилась очень трогательной фотографией, подписав ее: «Всем хочу пожелать неземного счастья. Цените друг друга!»
Михаил Полицеймако Михаил Полицейсако просто поделился фотографией своей семьи, подкрепив хештегами #моилюбимые #семья
Елена Темникова Певица в этот день всех поздравила с праздником, разместив у себя в блоге фотографию, где она запечатлена с дочкой.
Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин поделился архивной фотографией со своей свадьбы с Анжеликой Варум, пожелав всем счастья.
Алсу и Ян Абрамов Алсу поздравила всех с днем семьи и тоже поделилась фотографией мужа и дочерей, подписав пост: «Семья — это самое прекрасное, самое уютное, самое тёплое и самое желанное место на Земле, где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас  по-настоящему счастлив! Бережно храните каждое мгновение Семьи.»
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