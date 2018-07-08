Внучка была шокирована, когда прочитала это письмо от бабушки!

У этой бабушки был «незабываемый» опыт во время вождения, и она написала это письмо своей внучке, чтобы поделиться.

«Дорогая Внучка,

На днях я пошла в наш местный христианский книжный магазин и увидела наклейку на бампере «Сигналь, если ты любишь Иисуса ».

Я чувствовал себя особенно нахально в тот день, потому что я только что пришла с захватывающего выступления хора, а затем громового молитвенного собрания.

Итак. Я купила наклейку и повесила ее на бампер.

Боже, как я рада, что я это сделала, какой воодушевляющий опыт последовал за этим.

Я остановилась на красном свете на оживленном перекрестке, просто погрузилась в мысли о Господе и о том, насколько он хорош, и я не заметила, что свет изменился.

Хорошо, что кто-то еще любит Иисуса, потому что если бы он не сигналил, то я бы никогда не заметила этого.

Я обнаружила, что многие люди любят Иисуса!»