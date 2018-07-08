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Многодетная семья из Шарьи удостоена медали «За любовь и верность»
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Многодетная семья из Шарьи удостоена медали «За любовь и верность» 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Губернатор Костромской области Сергей Ситников во время рабочего визита в Шарью вручил многодетной семье Смирновых медаль «За любовь и верность», сообщается на сайте областной администрации.
Владимир и Юлия Смирновы живут в браке уже 29 лет, у них пятеро детей. Старшие уже создали свои семьи, третий сын Владислав учится в Костромской сельскохозяйственной академии, четвертый Рафаил учится в 3 классе, а в 2017 году у супругов родилась дочка Ясянния.
«Поздравляю вас с Днем любви, семьи и верности. Вручаю эту медаль за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности», — обратился к супругам Сергей Ситников.
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