Многодетная семья из Шарьи удостоена медали «За любовь и верность»

Владимир и Юлия Смирновы живут в браке уже 29 лет, у них пятеро детей. Старшие уже создали свои семьи, третий сын Владислав учится в Костромской сельскохозяйственной академии, четвертый Рафаил учится в 3 классе, а в 2017 году у супругов родилась дочка Ясянния.

«Поздравляю вас с Днем любви, семьи и верности. Вручаю эту медаль за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности», — обратился к супругам Сергей Ситников.