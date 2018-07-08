Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности

Свое обращение председатель Мосгордумы опубликовал на официальной странице в Твиттер.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем с Днем семьи, любви и верности.

— Желаю вашим семьям благополучия и взаимопонимания! Любите и берегите друг друга! — написал Алексей Шапошников на официальной странице в Твиттер.

Друзья, с Днем семьи, любви и верности! Для каждого из нас семья — опора в жизни, забота и радость общения с близкими людьми. Желаю вашим семьям благополучия и взаимопонимания! Любите и берегите друг друга! pic.twitter.com/3FzsLoeYB1

— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 8 июля 2018 г.

Он отметил, что для каждого человека семья является опорой в жизни, а забота и радость общения с близкими делает нас счастливее.