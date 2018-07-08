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Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности
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Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Свое обращение председатель Мосгордумы опубликовал на официальной странице в Твиттер.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем с Днем семьи, любви и верности.
— Желаю вашим семьям благополучия и взаимопонимания! Любите и берегите друг друга! — написал Алексей Шапошников на официальной странице в Твиттер.
Друзья, с Днем семьи, любви и верности! Для каждого из нас семья — опора в жизни, забота и радость общения с близкими людьми. Желаю вашим семьям благополучия и взаимопонимания! Любите и берегите друг друга! pic.twitter.com/3FzsLoeYB1
— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 8 июля 2018 г.
Он отметил, что для каждого человека семья является опорой в жизни, а забота и радость общения с близкими делает нас счастливее.
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