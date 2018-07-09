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Выстрел из пушки Петропавловской крепости 12 июля посвятят фестивалю «Опера — всем»
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Выстрел из пушки Петропавловской крепости 12 июля посвятят фестивалю «Опера — всем» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге 12 июля приурочат к открытию VII Международного фестиваля «Опера — всем». Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила директор Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.
"В этом году это седьмой фестиваль, поэтому мы отметим его выстрелом из пушки Петропавловской крепости в 12 часов. Открываемся мы 12 июля по традиции, в день святых Петра и Павла — покровителей города", — сказала Стрижак.
В рамках фестиваля публике с 12 по 22 июля представят четыре шедевра оперной классики под открытым небом на разных городских площадках. Откроет оперный смотр произведение «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова на Соборной площади Петропавловской крепости в центре Петербурга.
Программу фестиваля продолжит 15 июля постановка оперы Джузеппе Верди «Макбет» тоже на Соборной площади. 19 июля «Опера — всем» переместится на Елагин остров. На фоне Елагиноостровского дворца в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова гостям покажут произведение Джакомо Пуччини «Манон Леско».
Завершит фестиваль 22 июля опера Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля» в пригороде Петербурга Царском Селе. По словам Стрижак, в этот день посетителям музея-заповедника разрешат разместиться для просмотра спектакля на газонах перед Екатерининским дворцом.
В прошлом году, по официальным данным, фестиваль «Опера — всем» посетили свыше 29 тыс. человек. В общей сложности, по подсчетам организаторов, за предыдущие шесть лет проведения смотра его зрителями стали более 150 тыс. человек. Основным устроителем события является Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» при поддержке городского комитета по культуре.
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