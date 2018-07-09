Выстрел из пушки Петропавловской крепости 12 июля посвятят фестивалю «Опера — всем»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 июля. / ТАСС /. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге 12 июля приурочат к открытию VII Международного фестиваля «Опера — всем». Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила директор Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.

"В этом году это седьмой фестиваль, поэтому мы отметим его выстрелом из пушки Петропавловской крепости в 12 часов. Открываемся мы 12 июля по традиции, в день святых Петра и Павла — покровителей города", — сказала Стрижак.

В рамках фестиваля публике с 12 по 22 июля представят четыре шедевра оперной классики под открытым небом на разных городских площадках. Откроет оперный смотр произведение «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова на Соборной площади Петропавловской крепости в центре Петербурга.

Программу фестиваля продолжит 15 июля постановка оперы Джузеппе Верди «Макбет» тоже на Соборной площади. 19 июля «Опера — всем» переместится на Елагин остров. На фоне Елагиноостровского дворца в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова гостям покажут произведение Джакомо Пуччини «Манон Леско».

Завершит фестиваль 22 июля опера Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля» в пригороде Петербурга Царском Селе. По словам Стрижак, в этот день посетителям музея-заповедника разрешат разместиться для просмотра спектакля на газонах перед Екатерининским дворцом.

В прошлом году, по официальным данным, фестиваль «Опера — всем» посетили свыше 29 тыс. человек. В общей сложности, по подсчетам организаторов, за предыдущие шесть лет проведения смотра его зрителями стали более 150 тыс. человек. Основным устроителем события является Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» при поддержке городского комитета по культуре.