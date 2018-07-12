В Петербурге открывается Международный фестиваль «Опера — всем»

С. - ПЕТЕРБУРГ , 12 июл — РИА Новости . VII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем», который представит публике шедевры оперной классики, пройдет с 12 по 22 июля.

Как отмечают организаторы, фестиваль по традиции представит шедевры зарубежной и отечественной оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга. Постановки доступны всем желающим — вход на спектакли свободный. На каждой площадке фестиваля будет установлен экран, на который будут транслироваться оперы.

"Это принципиальная позиция правительства города — оперное искусство должно быть доступно горожанам, и не только в академическом формате — в театральных залах, но и в формате open air — на открытом воздухе", — отметил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко , слова которого приводятся в сообщении.

По словам музыкального руководителя фестиваля «Опера — всем» Фабио Мастранджело, в фестивале принимают участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, театра «Зазеркалье», «Санктъ-Петербургъ Опера», «Петербург-Концерта» и театра «Мюзик-Холл».

15 июля зрителям представят одну из известнейших опер Джузеппе Верди — «Макбет». Режиссер-постановщик оперы — главный режиссер Астраханского государственного театра оперы и балета Константин Балакин . Опера будет исполнена силами Международного симфонического оркестра «Таврический». «Организаторы полагают, что выбор Соборной площади Петропавловской крепости и, в частности, одной из крепостных стен в качестве своеобразного задника будет идеально соответствовать суровым образам, которые оставили нам английское Средневековье, драматургический гений Шекспира и музыкальный гений Верди», — отмечается в сообщении.