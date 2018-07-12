С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. VII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем», который представит публике шедевры оперной классики, пройдет с 12 по 22 июля.
Как отмечают организаторы, фестиваль по традиции представит шедевры зарубежной и отечественной оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга. Постановки доступны всем желающим — вход на спектакли свободный. На каждой площадке фестиваля будет установлен экран, на который будут транслироваться оперы.
"Это принципиальная позиция правительства города — оперное искусство должно быть доступно горожанам, и не только в академическом формате — в театральных залах, но и в формате open air — на открытом воздухе", — отметил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, слова которого приводятся в сообщении.
По словам музыкального руководителя фестиваля «Опера — всем» Фабио Мастранджело, в фестивале принимают участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, театра «Зазеркалье», «Санктъ-Петербургъ Опера», «Петербург-Концерта» и театра «Мюзик-Холл».
Фестиваль откроется в четверг, в День святых апостолов Петра и Павла, в самом сердце Санкт-Петербурга — на Соборной площади Петропавловской крепости. Здесь будет исполнен шедевр Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссером-постановщиком оперы стал известный российский театральный режиссер, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян. Главные партии исполнят: Ольга Черемных (Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье»), Наталья Евстафьева (Мариинский театр), заслуженный артист России Николай Гассиев (Мариинский театр), Александр Никитин (Мариинский театр), Александр Подмешальский (Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье») и другие.
15 июля зрителям представят одну из известнейших опер Джузеппе Верди — «Макбет». Режиссер-постановщик оперы — главный режиссер Астраханского государственного театра оперы и балета Константин Балакин. Опера будет исполнена силами Международного симфонического оркестра «Таврический». «Организаторы полагают, что выбор Соборной площади Петропавловской крепости и, в частности, одной из крепостных стен в качестве своеобразного задника будет идеально соответствовать суровым образам, которые оставили нам английское Средневековье, драматургический гений Шекспира и музыкальный гений Верди», — отмечается в сообщении.
19 июля в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом будет показана опера выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини «Манон Леско». Режиссером-постановщиком оперы стала Ирина Фокина, музыкальное руководство осуществляет народный артист России Сергей Стадлер. Главные партии исполнят: Екатерина Шиманович (Мариинский театр), Дмитрий Демидчик (Мариинский театр), Лев Эльгардт (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Евгений Наговицын ("Санктъ-Петербургъ Опера") и другие.
В этом году фестиваль также продолжит традицию показа оперных постановок на фоне архитектурных шедевров пригородов Петербурга. 22 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе прозвучит редко исполняемая опера Моцарта «Похищение из сераля». Главные партии исполнят: заслуженный артист России Николай Смирнов, Станислав Леонтьев (Мариинский театр), Павел Шмулевич (Мариинский театр), Виктория Ребенко (Петербург-Концерт) и другие. Постановщиком оперы стал театральный режиссер, арт-директор фестиваля «Опера — всем» Виктор Высоцкий, за дирижерским пультом — Фабио Мастранджело
"Именно это произведение Моцарта напрямую связано с Россией: оно было написано в 1882 году специально в связи с визитом в Вену наследника престола Великого князя Павла Петровича и его жены Великой Княгини Марии Федоровны, путешествовавших по Европе под именем князей Северных. Турецкая же тема была выбрана в качестве знака уважения к победившей в войне с Турцией России", — отмечают организаторы.