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Петербуржцы отметили День семьи, любви и верности танцами у Петропавловки
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Петербуржцы отметили День семьи, любви и верности танцами у Петропавловки 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
8 июля Соборной площади Петропавловской крепости прошел городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Несколько семейных пар станцевали на площади «танец молодоженов». Праздник посетили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава городского парламента Вячеслав Макаров. Парам, которые прожили в браке больше 25 лет, вручили медали «За любовь и верность». За 50, 60 и 70 супружеской жизни предусмотрены единовременные выплаты. Фото: gov.spb.ru  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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