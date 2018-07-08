Петербуржцы отметили День семьи, любви и верности танцами у Петропавловки

8 июля Соборной площади Петропавловской крепости прошел городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Несколько семейных пар станцевали на площади «танец молодоженов». Праздник посетили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава городского парламента Вячеслав Макаров. Парам, которые прожили в браке больше 25 лет, вручили медали «За любовь и верность». За 50, 60 и 70 супружеской жизни предусмотрены единовременные выплаты. Фото: gov.spb.ru Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.