Полицейские Владивостока поддержали акцию «Наша семья, наш футбол»

В день семьи, любви и верности полицейская семья из Владивостока присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол».

В семье инспектора отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подполковника полиции Олега Семененко и государственного инспектора ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку капитана полиции Анны Рудыка растет юный футболист Савва. 4-летний сын занимается футболом, не пропускает ни одной тренировки, участвует в различных соревнованиях. Юный спортсмен уже имеет первые награды.

Савва настолько увлечен футболом, что теперь и мама, и папа являются фанатами этого вида спорта. Юный спортсмен мечтает в будущем войти в состав сборной России по футболу.