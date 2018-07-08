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Полицейские Владивостока поддержали акцию «Наша семья, наш футбол»
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Полицейские Владивостока поддержали акцию «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В день семьи, любви и верности полицейская семья из Владивостока присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол».
В семье инспектора отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подполковника полиции Олега Семененко и государственного инспектора ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку капитана полиции Анны Рудыка растет юный футболист Савва. 4-летний сын занимается футболом, не пропускает ни одной тренировки, участвует в различных соревнованиях. Юный спортсмен уже имеет первые награды.
Савва настолько увлечен футболом, что теперь и мама, и папа являются фанатами этого вида спорта. Юный спортсмен мечтает в будущем войти в состав сборной России по футболу.
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