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Володин: именно семья прививает ценности, которым мы следуем всю жизнь
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Володин: именно семья прививает ценности, которым мы следуем всю жизнь 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, сообщается на сайте палаты.
«8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Для каждого из нас семья — это радость отцовства и материнства, воспитание детей и почитание старших поколений. Это наша опора и поддержка.
Именно семья прививает нам нравственные ценности, которым мы следуем всю жизнь, учит доброте, заботе, ответственному отношению к делам, уважению своей страны. Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье, взаимопонимание и любовь», — отметил спикер.
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