Володин: именно семья прививает ценности, которым мы следуем всю жизнь

«8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Для каждого из нас семья — это радость отцовства и материнства, воспитание детей и почитание старших поколений. Это наша опора и поддержка.

Именно семья прививает нам нравственные ценности, которым мы следуем всю жизнь, учит доброте, заботе, ответственному отношению к делам, уважению своей страны. Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье, взаимопонимание и любовь», — отметил спикер.