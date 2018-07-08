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Сергей Ямкин: Крепкая и счастливая семья — это основа общества и опора каждого человека
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Сергей Ямкин: Крепкая и счастливая семья — это основа общества и опора каждого человека 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Председатель Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкина поздравил ямальцев с всероссийским праздником — Днём семьи, любви и верности.
«В этот день мы почитаем память покровителей семьи и брака — святых Петра и Февронии, являющихся образцом супружеской верности, взаимоуважения и доверия, заботы о ближнем человеке. Крепкая и счастливая семья — это основа общества и опора каждого человека. Ведь именно в семье закладываются духовно-нравственные ценности, воспитывается трудолюбие и уважение к старшим, любовь к Родине. Для ямальцев этот день стал дорогим и светлым событием.
Предметом особой заботы окружных парламентариев является поддержка и укрепление института семьи, повышение её социальной защищённости, создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Сохраняя семейные ценности, мы укрепляем родной Ямал и великую Россию.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, мира и добра, любви и взаимопонимания в семьях, тепла и уюта домашнего очага», — говорится в поздравлении ямальского спикера.
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