Сергей Ямкин: Крепкая и счастливая семья — это основа общества и опора каждого человека

Председатель Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкина поздравил ямальцев с всероссийским праздником — Днём семьи, любви и верности.

«В этот день мы почитаем память покровителей семьи и брака — святых Петра и Февронии, являющихся образцом супружеской верности, взаимоуважения и доверия, заботы о ближнем человеке. Крепкая и счастливая семья — это основа общества и опора каждого человека. Ведь именно в семье закладываются духовно-нравственные ценности, воспитывается трудолюбие и уважение к старшим, любовь к Родине. Для ямальцев этот день стал дорогим и светлым событием.

Предметом особой заботы окружных парламентариев является поддержка и укрепление института семьи, повышение её социальной защищённости, создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Сохраняя семейные ценности, мы укрепляем родной Ямал и великую Россию

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, мира и добра, любви и взаимопонимания в семьях, тепла и уюта домашнего очага», — говорится в поздравлении ямальского спикера.