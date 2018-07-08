Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем семьи, любви и верности

Александр Дрозденко напомнил, что правительство региона уделяло и продолжает уделять пристальное внимание поддержке института семьи.

Упомянул глава региона и майские указы президента РФ Владимира Путина , которые, по словам Александра Дрозденко, дают определенный импульс работе правительства региона. Благодаря президенту, приоритетными направлениями в работе правительства Ленобласти стали: обеспечение доступной ипотеки, увеличение объемов жилищного строительства, введение дополнительных выплат, стимулирующих рождаемость, расширение спектра применения материнского капитала.

Отдельно Александр Дрозденко выделил многодетные семьи региона, количество которых постоянно растет.

"Хотел бы особо поблагодарить те семьи в Ленинградской области, где воспитываются приёмные и усыновленные дети, где сироты обретают тепло родного очага. Вы делаете важное и нужное дело и ваш пример — достоин самой высокой оценки", — сказал глава региона.

Закончил свое поздравление глава региона конечно же пожеланием всем семьям Ленобласти счастья, добра, мира и благополучия.

"И пусть в каждом доме всегда царит любовь, а верность — надежно скрепляет каждый семейный союз", — пожелал всем семьям Александр Дрозденко.

Напомним, что День семьи, любви и верности это относительно молодой праздник, который в этом году отмечается все лишь десятый раз, с религиозными корнями — 8 июля в православной традиции чтут память святых, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи.