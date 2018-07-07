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Россия — Хорватия: Медведев и Инфантино присутствуют на матче
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Россия — Хорватия: Медведев и Инфантино присутствуют на матче 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино присутствуют на матче 1/4 -финала чемпионата мира Россия — Хорватия. Ранее они также посещали игру 1/8 финала Испания — Россия (1:1, пенальти 3:4).
Россия — Хорватия
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