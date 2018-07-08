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Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018
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Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду по футболу за хорошую игру на чемпионате мира, передает ТАСС.
"Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате", — написал Медведев в своем фейсбуке.
Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал исход матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018.
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