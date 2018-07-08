Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018

"Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате", — написал Медведев в своем фейсбуке.

Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.