Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду по футболу за хорошую игру на чемпионате мира, передает ТАСС.
"Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате", — написал Медведев в своем фейсбуке.
Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал исход матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018.