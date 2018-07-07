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Дмитрий Медведев пожелал российской футбольной сборной успеха
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Дмитрий Медведев пожелал российской футбольной сборной успеха 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в субботу вечером в Сочи, перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Премьер пожелал российской команде успеха, а хорватскому лидеру — комфортного пребывания в России. «По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха вашему пребыванию в РФ», — сказал Медведев, обращаясь к Грабар-Китарович.
"Рады, что футбол дает возможность для проведения встреч", — приводит слова главы российского кабинета министров РИА Новости.
Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч, который пройдет на стадионе «Фишт».
Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, в ходе встречи российского премьера с президентом Хорватии планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в самых разных областях.
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