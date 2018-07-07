Дмитрий Медведев пожелал российской футбольной сборной успеха

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в субботу вечером в Сочи , перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Премьер пожелал российской команде успеха, а хорватскому лидеру — комфортного пребывания в России . «По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха вашему пребыванию в РФ», — сказал Медведев, обращаясь к Грабар-Китарович.

"Рады, что футбол дает возможность для проведения встреч", — приводит слова главы российского кабинета министров РИА Новости

Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч, который пройдет на стадионе «Фишт».

Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, в ходе встречи российского премьера с президентом Хорватии планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в самых разных областях.