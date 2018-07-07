Бьёт как молотом

Ирина Громова , чемпионка мира по самбо, двукратная чемпионка Европы

«Начинала я с дзюдо в 9 лет, у меня папа мастер спорта. Раньше не было таких развлечений, как сейчас, энергию надо было куда-то девать, а на тренировке друзья, весело. Росла я в 90-е, наоборот, все хвалили, что могу сдачи дать, тогда нужно было уметь за себя постоять. По природе я человек даже стеснительный, а борьба и соревнования дали уверенность. Сильный спорт — сильный характер. Когда есть возможность отдохнуть, заменяю тренировки на фитнес. Но за одну тренировку по борьбе получаешь три в одном: и силовую, и функциональную тренировку, и растяжку.

Муж у меня тоже мастер спорта по самбо и дзюдо, и сын занимается. В предыдущих отношениях были разногласия из-за спорта — он был лыжник. Характер всё равно меняется, где-то я могу быть настойчивой и не уступить, но муж всё понимает. Естественно, если девушка занимается боевыми искусствами, то лучше, когда мужчина тоже этим увлекается, но тут уже как кому нравится.

Сейчас я хожу на бокс, на тренировках весь негатив и усталость выплёскиваются. Это лучше, чем посидеть где-то, выпить. Даже если ты в стрессовой ситуации, по себе знаю, сходишь на тренировку — мысли сразу положительные, на этой положительной волне решаешь все проблемы».

Римма Ануфриева, чемпионка Европы и мира по грэпплингу

«В 19 лет я начала заниматься самбо. Секция волейбола в университете уже была набрана. Было тяжело: до этого я занималась только плаванием, а в самбо напрягаются другие группы мышц, к тому же тренировалась в продолжающей группе с парнями — они были сильнее, у них была лучше техника. Женскую команду собрать тяжело, ведь девочки то ходили, то не ходили. Тренер ставил мне в пару мальчиков до 70 килограмм.

Первое время я проигрывала, потом начало получаться в партере, потом в стойке. Приходилось применять женскую хитрость: парни на второе движение обычно делают приём, а девочки — потянулась на один приём, делаешь вид, что будешь делать другой, а на третье движение ловишь. Это как шахматы.

Я ходила на фитнес в университете — повторяешь заученные движения изо дня в день. Хочешь гибкость — нужно идти на растяжку. Хочешь изменить фигуру — нужно идти в зал. Это всё однообразно. А в борьбе выучить технику сложно, плюс ты всегда выходишь против соперника — никогда не знаешь, что он сделает. Это интеллектуальный вид спорта, и чтобы выиграть, нужно каждый раз решать борцовские головоломки.

Мне никогда не говорили, что это неженское дело. Спрашивали, чем я занимаюсь: «Самбо? В смысле танцы?». У людей глаза округлялись, когда узнавали, что я занимаюсь борьбой, ведь по моему телосложению не скажешь — у меня нет суперплеч, огромных ног.

Я веду секцию для женщин, у девушек есть определённые страхи — в основном с получением травм, но не с изменением внешности. Говорила им, что они не накачают мышц, а мне в ответ: «А зачем я сюда тогда пришла?». Девушки, наоборот, сейчас хотят стать сильнее. Это помогает расслабиться. Они приходят с работы загруженные, а после тренировки такие блаженные лица — такие, наверное, только в бане можно увидеть.

Мужа встретила на соревнованиях, я была судьёй, он выступал. Я пошла к нему на тренировку и осталась. Он у меня очень сильный, думаю, женщина не из спорта чувствовала себя рядом с ним неуютно, а у нас всё гармонично».

Екатерина Хорина, чемпионка мира по кикбоксингу

«В секцию бокса пришла в 15 лет, тогда там занимались одни мальчишки. Они, конечно, надо мной издевались, смеялись, что девочка, зачем мне. Это сейчас популярно среди девушек заниматься, а в то время это даже было немного позорно. Год я делала то же самое, что парни, боролась с тем, что у меня ничего не получалось, боролась с волнением во время спарринга. Они меня дурили как хотели, брали не физикой, а умом. Как только я выиграла первого мальчика, со мной стали все дружить.

В институте меня затянули в секцию по кикбоксингу, в 2010 году я выиграла Кубок мира. Потом устроилась в службу судебных приставов, где увлеклась служебно-прикладным видом спорта — комплексные единоборства, и уже недавно я победила на чемпионате России

Сейчас я задаю себе вопрос, какой будет моя жизнь без спорта. У меня муж и сын маленький. Супруг поддерживает мои стремления взять новый титул, но, конечно, он хотел бы, чтобы я чаще была дома, больше уделяла внимание семье, ведь я всё время то тренируюсь, то худею, то уезжаю. Это ведь не фитнес в зале: захотела — пошла, захотела — не пошла. Такой спорт требует самоотдачи и времени.

А стереотипы о борьбе и боксе касаются не только женщин. Часто встречала, что считают: раз ты борец, то ты глупый и ограниченный. Отчасти соглашусь, что это не совсем женский спорт, но есть такие девушки, как амазонки, — они не могут уже без этого, им нужно этим заниматься. Без соревнований я проживу, но не без спорта: прыгать, бегать, плавать — это всё моё. В борьбе и боксе закаляется бойцовский характер, появляются лидерские качества. Приходится изнурять себя физическими нагрузками, соблюдать диеты, чтобы быть в своей весовой категории».

Наталья Квашнина-Рагулина Призёр чемпионата Европы по савату, чемпионка мира по кикбоксингу

«В 17 лет я уже осознанно начала заниматься кикбоксингом, мне всегда хотелось попробовать боевые искусства — в детстве не было возможностей. Добираться до спортклуба нужно было два часа, зашла, а там уже все разминаются. Думаю, ну и что я пришла? Потому что хотелось? Застеснялась я, поговорила с тренером, мне разрешили посмотреть — я всю тренировку сидела и смотрела. Думала потом неделю — и собралась, приехала. Занималась для себя, говорила, что соревнования — не моё, ни о каких титулах не мечтала.

Спорт повлиял на характер: воспитал умение доводить до конца, быть более уверенной в себе, упёртой, где-то быть строже. По перовому образованию я юрист, была уверена, что буду работать в юриспруденции, но сейчас я тренирую детей. Сперва была помощником тренера, потом вела младшую группу — дети взяли своё. Вижу результат своих усилий, нервов. Когда вижу, что ребёнок замкнутый, неуверенный, его обижают, не может постоять за себя, пытаюсь с помощью физической активности, с помощью изучения техники, тактики дать ему эту уверенность. Чувствую гордость за них, понимаю, что я не зря сделала свой выбор в пользу детей и работы тренера.

Мне постоянно говорят, что это спорт не для женщин. Особенно часто это говорят мужчины с животиками, которые сами ни присесть, ни подтянуться не могут. Либо совсем старых стереотипов бабушки. Говорили: «Лучше иди танцуй и аэробикой занимайся». Бывает, и перед соревнованием проходишь в диспансер, и врачи начинают: «Ну ты же девочка, зачем тебе это?». Родители и муж — моя поддержка и опора, мой тыл, они всегда говорили, что я сильная, всё смогу. Если начинаю лениться, муж, наоборот, предлагает вместе бежать, заниматься, — семья верит в меня».

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