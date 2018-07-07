Почему чукчи считают себя инопланетянами

Почему чукчи думают, что они инопланетяне

Это связано с верованиями этого древнего палеоазиатского народа: дело в том, что чукчи, как и некоторые другие северяне, считают, что существует великое множество различных миров, и наш — только один из них. Именно поэтому они не боятся смерти и считаются хорошими воинами, ведь для чукчи смерть — это всего лишь переход из одного мира в другой.

Чукчи живут среди звезд

Однако у чукчей так же, как и у древних славян, есть понятия «верхнего» мира, в котором обитают боги и предки, «серединного» мира и мира мертвых, в который вообще лучше не попадать — там нет ничего, кроме болезней и горя.

Верхний мир, если и не осязаем, то видим людьми: его можно созерцать длинными северными ночами — это звездное небо. А звезды в созвездиях, которые чукчи прекрасно знали, — это предки и боги — создатели мира.

Главной звездой на небе считается Полярная звезда (Iluk-eŋer), она словно кол, вбитый в небо, — вокруг нее как на привязи ходят по небу другие звезды-существа. При этом Полярная звезда является еще и проходом, тоннелем в верхний мир, по которому туда-сюда ходят души шаманов.

Сами звезды у чукчей одухотворены и представляются далекими живыми существами. Например, звезда Арктур в созвездии Лебедя — для чукчей предводитель всех остальных звезд. Ориона, которого они называют Руль-тегныном, они считают «кривоспинным»» лучником, созвездие Льва — его женой, а созвездие Дельфина — тюленем. Созвездие Плеяды у чукч называтеся ŋausqatjomkьn — «шесть женщин, ожидающих мужей».

Большая Медведица созвездием никогда не была, а состояла из отдельных звезд–людей, которые мечут камни из пращей, двойная звезда в этом созвездии казалась чукчам лисицей, а созвездие Кассиопеи считали оленями, стоящими посередине бурной реки.

Солнце ассоциировалось с богатеем, который ездил на красиво убранной упряжке оленей, а Луну связывали с миром мертвых и считали ее солнцем, которое светит мертвецам и злым духам.

Чукчи — люди с Альтаира

Но особое место в мифологии чукчей было отведено звезде Альтаир — самой яркой звезде в созвездии Орла . Её именовали Пегитгеном (Pegittьn) и почитали как родоначальника всех чукчей, великого предка, а само созвездие часто называли созвездием Пегитгена. В его честь устраивали праздники и приносили своему великому предку Пегитгену жертву — оленей, забитых определенным образом. Две менее ярких звезды в Орле назывались оленихой и олененком — они шли к Пегитгену, чтобы стать его пищей.

Вот как об этом обычае рассказывают свидетели обряда жертвоприношения, участники экспедиции Иосифа Иосифовича Биллингса и Гавриила Андреевича Сарычева, присутствовавшие на нём в конце XVIII века. Старший штурман Антон Батаков и член экспедиции Д. Мейн описывают в дневниках, что сначала чукчанки разводят костры и окуривают оленей, изгоняя из них злых духов и как бы присоединяя таким образом к своему дому. Затем оленей загоняют с загон который окружают санями, раскладывают на них специальные копья и ножи для жертвоприношения.

Когда оленя убивали, то следилит за тем, чтобы он не упал головой на север и не упал не левый бок— это предвещало несчастье, а дух оленя не отправлялся на небо, а пожирался злыми духами кэльэт, которых задабривали в последнюю очередь, разбрызгивая вокруг кровь убитого животного. Хорошим знаком считалось, если удавалось убить оленя быстро, так, чтобы животное не билось в конвульсиях, и олень падал на правый бок головой на восток или на запад. Это говорило том, что великий предок Пегитген принял жертву и впредь будет заботиться о своих потомках.

Пегитгена — человек?

До сих пор известно мало рисунков чукчей с изображениями звезд, однако корабельный художник экспедиции Лука Воронин скопировал рисунки, которые видел на потолочных балках чукотского жилища. На этом изображении находилсь вполне реалистичная Полярная звезда и созвездие Пегитген, состоящее из двух звезд — Альтаира и Таразеда, которые были изображены в виде антропоморфных фигур, от голов которых расходились лучи.

На основе верований северных народов находчивые люди стали распространять сказки о некоем северном инопланетном народе, который потихоньку расселяется по Земле, начиная от Чукотки. Это, разумеется, ерунда, но вот что любопытно: созвездие Орла имеет звезду Кси, которая больше Солнца в 12 раз и имеет собственную планету — газовый гигант, который в 2,6 раз больше Юпитера. А еще астрономы выяснили, что Таразед (он же Реда) на самом деле — двойная звезда (вспомните двойное антропоморфное существо на рисунке Воронина). Вот такие странные совпадения.