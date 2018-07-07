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«СтудФонд» помогл более 200 многодетным семьям
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«СтудФонд» помогл более 200 многодетным семьям 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Активисты инициированного Молодой Гвардией Единой России Фонда социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию («СтудФонд»), оказали адресную помощь более 200 малоимущим многодетным семьям, сообщает пресс-служба организации.
Акция прошла в преддверии Дня семьи, любви и верности в Кировской, Тамбовской, Рязанской, Саратовской, Магаданской, Омской и Нижегородской областях, Камчатском крае и других регионах.
«Мы не только оказывали помощь в виде материальных подарков, но и проводили беседы с семьями, чтобы узнать о проблемах, с которыми они чаще всего сталкиваются», — сказала глава «СтудФонда» Анна Лапенко.
В частности, в Тамбовской области активисты при содействии городских депутатов подарили детям из пяти семей канцтовары, одежду, рюкзаки и ранцы к школе, а также товары для семейного быта. В Нижнем Новгороде «СтудФонд» подарил двум многодетным семьям кухонные гарнитуры.
Для проведения акции активисты, которые в большинстве своем являются студентами, нашли партнеров, которые посодействовали в покупке подарков для многодетных семей.
Пресс-служба напомнила, что Фонд запустил во всех федеральных округах мониторинг проблематики, с которой сталкивается молодая семья. Собранный материал будет предоставлен экспертному сообществу, которое разработает предложения по решению выявленных проблем.
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