На Дону отметят Дню семьи, любви и верности

В Ростове пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности. Так, на донской набережной состоится праздничный концерт, который посетить смогут все желающие. Гости праздника в Ростове смогут увидеть выступления вокальный и танцевальных коллективов, вручение медалей «За любовь и верность» и чествование семей, проживших в браке не один десяток лет. Начало концерта назначено на 10:00.

Кроме того, целый день будут работать различные выставки, фотозоны, мастер-классы, где каждый сможет научиться составлять своё генеалогическое древо.