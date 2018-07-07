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На Дону отметят Дню семьи, любви и верности
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На Дону отметят Дню семьи, любви и верности 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности. Так, на донской набережной состоится праздничный концерт, который посетить смогут все желающие. Гости праздника в Ростове смогут увидеть выступления вокальный и танцевальных коллективов, вручение медалей «За любовь и верность» и чествование семей, проживших в браке не один десяток лет. Начало концерта назначено на 10:00.
Кроме того, целый день будут работать различные выставки, фотозоны, мастер-классы, где каждый сможет научиться составлять своё генеалогическое древо.
День семьи, любви и верности — особый праздник для ростовчан. Казачий Дон всегда славился своими крепкими многодетными семьями. Как отметила начальник управления записи актов гражданского состояния Ростовской области Галина Слюсарева, крайне важно поддерживать и популяризовать институт семьи, дать возможность увидеть всем, что семья — это прекрасная возможность для развития и себя, и других
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