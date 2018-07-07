В Сочи Медведев встретится с президентом Хорватии 

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи 7 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович", — говорится в сообщении.
Премьер России и президент Хорватии будут присутствовать на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Хорватии.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России вышла в четвертьфинал, где 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с командой Хорватии.