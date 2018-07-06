В Дубне сотрудники полиции присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к всероссийскому Дню любви, семьи и верности, празднику, который напоминает нам о самых важных семейных ценностях.

Члены семьи Прох не раз становилась участниками и призерами соревнований по боксу, а также соревнований по футболу. Капитан внутренней службы Лейла Прох работает служит в полиции с 2007 года, в сентябре прошлого года начала заниматься боксом. Любовь к данному спорту пришла благодаря 9-летнему сыну Константину, который 5-ый год занимается боксом, увлекается футболом. Юный спортсмен имеет 13 медалей. Любимый муж и глава семьи, Павел Прох, кандидат в мастера спорта по боксу, директор городской спортивной школы «Волна». Отец и сын в свободное время не упускают возможности потренироваться вместе. Дружная и спортивная семья Прох организуют свой досуг активно, вместе ездят на соревнования с сыном. Здоровый образ жизни помогает им всегда быть в хорошей форме, а любовь к спорту объединяет и сплочает семью. Девиз семьи Прох «Папа, мама, я — спортивная семья».