Библиотека на Волочаевской принимает активное участие в проекте «Списанные книги»

Библиотека № 122 имени Александра Грина , которая расположена на Волочаевской улице, стала активной участницей III этапа проекта «Списанные книги». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— В библиотеке Грина за 2 дня работы проекта уже оформили 75 заказов — более 200 книг!

Два дня подряд мы не перестаем отмечать: какой же отменный литературный вкус у наших читателей! — сообщил Тепляков.

Напомним, что условия для пополнения домашней библиотеки москвичами остались без изменений. Читателю необходимо зарегистрироваться на портале списанные-книги.рф, выбрать интересующее издание и забронировать его. Не более 10 книг в день. Спустя некоторое время читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте. Бронь на заказ действует три дня, продлять ее можно дважды. (ео)