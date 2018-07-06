Семьи из Лосиноостровского награждены медалями «За любовь и верность»

Две семьи из Лосиноостровского района награждены медалями «За любовь и верность»; церемония прошла в преддверии Дня семьи, любви и верности. Награды чете Шония и Хренковых вручил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в Бабушкинском ЗАГСе.

— 40, 50 и даже 60 лет в браке! И все с тем же блеском в глазах и безмерной заботой друг о друге. Каждая из этих семей — пример для всех нас! — поздравил Шапошников юбиляров.

Кстати, Романоз Харитонович и Нина Александровна Шония вместе уже 38 лет, а супруги Хренковы, Федор Николаевич и Нина Ивановна, отпраздновали в этом году «Золотую свадьбу». (иб)