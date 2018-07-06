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Драгункина: реализация мероприятий Десятилетия детства должна быть под общественным контролем
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Драгункина: реализация мероприятий Десятилетия детства должна быть под общественным контролем 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Над реализацией мероприятий в рамках Десятилетия детства наряду с государственным должен осуществляться и общественный контроль. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина в ходе совещания по плану этих мероприятий, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Идея защиты семьи и детей — бесспорная, приоритетная и консолидирующая», — сказала сенатор, отметив важность создания уже в ближайшее время координационного совета при Правительстве для организации выполнения указанного плана.
«Необходимо системно и последовательно решать вопросы защиты интересов семьи и детей. Благополучие семьи, безопасное взросление наших детей, их здоровье, гармоничное развитие, воспитание — сфера особой заботы государства и общества», — подчеркнула она.
По словам сенатора, успех здесь зависит от эффективного взаимодействия каждого, кто занимается этой работой.
Также парламентарий указала, что тема Десятилетия детства должна обязательно прозвучать, в частности на августовских педсоветах и Днях знаний.
«На открытом уроке 1 сентября можно было бы рассказать школьникам, что такое Десятилетие детства и обсудить участие самих детей в его реализации. Инициативы Десятилетия детства должны объединить всю страну», — сказала Драгункина.
Ранее Медведев анонсировал создание Правительством координационного совета, который будет отвечать за проведение Десятилетия детства. По его словам, соответствующий документ кабмин рассмотрит на одном из ближайших совещаний. После этого премьер даст поручение подготовить предложения по составу этого органа.
Согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, Десятилетие детства пройдёт с 2018 по 2027 год.
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