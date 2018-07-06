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В Костроме 50 семей стали образом чистой любви и взаимоуважения
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В Костроме 50 семей стали образом чистой любви и взаимоуважения 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме в преддверии Дня семьи, любви и верности прошло награждение семей, которые живут в любви и согласии более 25 лет, сообщает пресс-служба губернатора.
Всего таких супружеских пар набралось 50. Каждая из них получила медаль «За любовь и верность». Для других семей они являются образом мира и взаимопонимания в совместной жизни.
Любовь, взаимоуважение, смех детей, уютный дом — это настоящее счастье и главные человеческие ценности. Семья есть и будет хранительницей духовных и нравственных ценностей России и оплотом развития нашего общества. Поздравляю вас с днем семьи, любви и верности. Благодарю за добросовестный труд, за воспитание детей, в том числе и приемных. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, любви и теплоты семейного очага. С праздником! — обратилась к супружеским директор департамента по труду и социальной защите населения Аурика ДРОЗДНИК.
Напомним, что в эти выходные в Костроме будут праздновать День семьи, любви и верности. Горожан ждут конкурсы, игры, концерты и добрые акции.
Кроме того, 7 июля в сквере у фонтана в 16:00 состоится подведение итогов фотоконкурса «Моя счастливая семья», организованного главным порталом Костромы K1NEWS.RU.
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