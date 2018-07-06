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Медведев поручил создать детское телевидение в школах
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Медведев поручил создать детское телевидение в школах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения совместно с Минфином и органами исполнительной власти регионов к концу 2020 года создать детское телевидение в общеобразовательных организациях.
Об этом говорится в плане основных мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в рамках Десятилетие детства, который был утверждён главой Правительства в пятницу, 6 июля.
Ведомства должны обеспечить создание и функционирование «специализированного телевизионного канала с возможностью подключения трансляции в общеобразовательных организациях, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет». Срок исполнения поручения — второе полугодие 2020 года.
Канал должен быть нацелен на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей.
План предусматривает и реализацию мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», в том числе меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации.
Реализацией указанного проекта займутся Минпросвещения, Минкомсвязи, Минфин, Минздрав, Минпромторг, МЭР, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти регионов, «Ассоциация организаций индустрии анимационного кино», а также «Союзмультфильм».
Минпросвещения совместно с Минкультуры также предстоит разработать примерные рабочие программы учебных предметов, курсов изучения основ финансовой грамотности, родных языков, хорового пения, игры в шахматы. Также ведомства разработают предложения по включению в образовательные программы вопросов формирования знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия.
Кроме того, Минпросвещения совместно с Минприроды и региональными властями разработают и реализуют планы мероприятий субъектов Федерации по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде.
Ранее Медведев анонсировал создание Правительством координационного совета, который будет отвечать за проведение Десятилетия детства. По его словам, соответствующий документ кабмин рассмотрит на одном из ближайших совещаний. После этого премьер даст поручение подготовить предложения по составу этого органа.
Согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, Десятилетие детства пройдёт с 2018 по 2027 год.
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