Семьи Ленинского района поздравили с Днем семьи, любви и верности

В отделе ЗАГС Ленинского района поздравили с Днем семьи, любви и верности Владимира и Валентины Васильевых, Александра и Анны Евдокимовых, они были награждены общественной наградой — медалью «За любовь и верность», которая вручается супругам, заключившим брак не менее 25-ти лет назад, получившим известность крепостью семейных устоев, добившимся благополучия совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

Кроме того, поздравления прозвучали и в адрес трех пар, выбравших этот предпраздничный день для заключения брака — Алексея Голованова и Анны Носковой, Алексея Зайцева и Анастасии Кадатской, Рустама Касумова и Елены Максеевой.

Лада Мокроусова выразила надежду, что новобрачные последуют примеру пар, которым в этот день вручали награды — семья Васильевых, например, прожила в браке 46 лет, а семья Евдокимовых — 32 года: «Я от всей души хочу пожелать всем семьям, которые на протяжении многих лет строят свои отношения, сохранения взаимной любви, уважения и преданности. А молодым семейным парам — брать пример с тех, кто на протяжении многих лет хранят славные семейные традиции. Желаю вам всем, чтобы в ваших семьях царили любовь, согласие и взаимопонимание, чтобы все ваши желания обязательно сбывались, а каждый день вам приносил только радость и улыбки!»

К поздравительным словам от лица местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского района присоединился секретарь местного отделения партии, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев: «От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Любовь и взаимопонимание всегда были и остаются самыми главными ценностями в жизни любого человека. Это богатство мы и должны передать по наследству своим детям, внукам и правнукам. Поэтому медаль — это не просто награда, это признание. От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия вам и вашим родным. Пускай проходят годы, десятилетия, подрастают не только внуки, но и правнуки. А новым семьям желаю счастья, терпения, взаимопонимания и любви».

«Семья — это основа воспитания детей, внуков, правнуков, это пример для подражания. Мне бы очень хотелось чтобы вы и дальше продолжали воспитывать своим примером детей, внуков и подавать пример окружающим, а молодым я желаю ровняться на эти семьи, растить своих детей и так же быть для них примером», — отметил депутат Саратовской областной Думы Николай Бушуев.

Всем семьям вручили поздравительные адреса главы администрации Ленинского района и подарки от местного отделения партии «Единая Россия».

После совместного фото на память собравшиеся отпустили в небо шары.