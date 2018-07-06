Семьи Ленинского района поздравили с Днем семьи, любви и верности 

В отделе ЗАГС Ленинского района поздравили с Днем семьи, любви и верности Владимира и Валентины Васильевых, Александра и Анны Евдокимовых, они были награждены общественной наградой — медалью «За любовь и верность», которая вручается супругам, заключившим брак не менее 25-ти лет назад, получившим известность крепостью семейных устоев, добившимся благополучия совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.
Кроме того, поздравления прозвучали и в адрес трех пар, выбравших этот предпраздничный день для заключения брака — Алексея Голованова и Анны Носковой, Алексея Зайцева и Анастасии Кадатской, Рустама Касумова и Елены Максеевой.
Почетными гостями мероприятия стали глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Лада Мокроусова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, депутат Саратовской областной Думы Николай Бушуев и депутат Саратовской городской Думы Александра Сызранцева.
Лада Мокроусова выразила надежду, что новобрачные последуют примеру пар, которым в этот день вручали награды — семья Васильевых, например, прожила в браке 46 лет, а семья Евдокимовых — 32 года: «Я от всей души хочу пожелать всем семьям, которые на протяжении многих лет строят свои отношения, сохранения взаимной любви, уважения и преданности. А молодым семейным парам — брать пример с тех, кто на протяжении многих лет хранят славные семейные традиции. Желаю вам всем, чтобы в ваших семьях царили любовь, согласие и взаимопонимание, чтобы все ваши желания обязательно сбывались, а каждый день вам приносил только радость и улыбки!»
К поздравительным словам от лица местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского района присоединился секретарь местного отделения партии, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев: «От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Любовь и взаимопонимание всегда были и остаются самыми главными ценностями в жизни любого человека. Это богатство мы и должны передать по наследству своим детям, внукам и правнукам. Поэтому медаль — это не просто награда, это признание. От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия вам и вашим родным. Пускай проходят годы, десятилетия, подрастают не только внуки, но и правнуки. А новым семьям желаю счастья, терпения, взаимопонимания и любви».
«Семья — это основа воспитания детей, внуков, правнуков, это пример для подражания. Мне бы очень хотелось чтобы вы и дальше продолжали воспитывать своим примером детей, внуков и подавать пример окружающим, а молодым я желаю ровняться на эти семьи, растить своих детей и так же быть для них примером», — отметил депутат Саратовской областной Думы Николай Бушуев.
Всем семьям вручили поздравительные адреса главы администрации Ленинского района и подарки от местного отделения партии «Единая Россия».
После совместного фото на память собравшиеся отпустили в небо шары.