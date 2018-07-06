В центре госуслуг Хорошево-Мневников оказывают услуги для всей семьи

Центры госуслуг «Мои документы» Москвы накануне Дня семьи, любви и верности напоминают горожанам об актуальных услугах для всей семьи.

— Посетители могут оформить документы «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Перемена имени», «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Оформление наследства», оформить социальную карту москвича, материнский капитал, ежемесячную выплату на рождение/усыновление первого и второго ребенка. Также можно назначить пособие молодым семьям в связи с рождением ребенка и пособия детям и беременным женам военнослужащих, оформить резидентное парковочное разрешение, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина

В столичные центры «Мои документы» можно приходить всей семьей: здесь обустроены детские уголки и комнаты для матери и ребенка, проводятся компьютерные курсы, выставки и мастер-классы.

Напомним, центр «Мои документы» района Хорошево-Мневники находится на проспекте Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (ео)