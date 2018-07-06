Ещё
В центре госуслуг Хорошево-Мневников оказывают услуги для всей семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре госуслуг Хорошево-Мневников оказывают услуги для всей семьи 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Центры госуслуг «Мои документы» Москвы накануне Дня семьи, любви и верности напоминают горожанам об актуальных услугах для всей семьи.
— Посетители могут оформить документы «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Перемена имени», «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Оформление наследства», оформить социальную карту москвича, материнский капитал, ежемесячную выплату на рождение/усыновление первого и второго ребенка. Также можно назначить пособие молодым семьям в связи с рождением ребенка и пособия детям и беременным женам военнослужащих, оформить резидентное парковочное разрешение, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
В столичные центры «Мои документы» можно приходить всей семьей: здесь обустроены детские уголки и комнаты для матери и ребенка, проводятся компьютерные курсы, выставки и мастер-классы.
Напомним, центр «Мои документы» района Хорошево-Мневники находится на проспекте Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В Хорошево-Мневниках расскажут об образовании семей у птиц и зверей В июне на портал «Наш город» поступило более 700 обращений от жителей Хорошево-Мневников В Хорошево-Мневниках расскажут о профилактике вирусных гепатитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ118
Сочи затопило перед матчем Россия — Хорватия27
Доллар оказался под ударом28
С «Газпрома» потребовали $12 млрд88
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве84
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение