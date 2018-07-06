Медведев поручил создать детское телевидение в школах

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился о создании и поддержке детского телевидения в общеобразовательных организациях, передает РИА «Новости» со ссылкой на утвержденный план основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках реализации программы Десятилетие детства.

Сообщается, что речь идет о запуске специализированного телевизионного канала, который будет предоставлять возможность подключения трансляции в общеобразовательных организациях и будет ориентирован на детей в возрасте 8-16 лет. Его целью будет информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей.

Ответственными за исполнение поручения российского премьера были назначены Министерство просвещения и Минфин , вместе с органами исполнительной власти субъектов России

Ранее сообщалось, что Медведев поручил усовершенствовать профилактику детских суицидов.