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Медведев поручил создать детское телевидение в школах
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Медведев поручил создать детское телевидение в школах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился о создании и поддержке детского телевидения в общеобразовательных организациях, передает РИА «Новости» со ссылкой на утвержденный план основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках реализации программы Десятилетие детства.
Сообщается, что речь идет о запуске специализированного телевизионного канала, который будет предоставлять возможность подключения трансляции в общеобразовательных организациях и будет ориентирован на детей в возрасте 8-16 лет. Его целью будет информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей.
Ответственными за исполнение поручения российского премьера были назначены Министерство просвещения и Минфин, вместе с органами исполнительной власти субъектов России.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил усовершенствовать профилактику детских суицидов.
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